Die Guardia Civil hat einen Lamborghini im Wert von 250.000 Euro, der in Santa Ponça verschwunden war, in einer Finca in Llucmajor wieder gefunden. Dabei hilfreich waren Zeugenaussagen, wie die Guardia Civil am Samstag (23.4.) mitteilte. Die Polizei hatte ein Bild des Fahrzeugs veröffentlicht. Daraufhin riefen mehrere Bürger an, die den Wagen gesehen hatten.

Die Geschichte dahinter ist kurios: Wie die Tageszeitung "Última Hora" berichtet, waren es mutmaßlich der ehemalige Besitzer des Lamborghinis und sein Assistent, die das Auto entwendeten. Der Sportwagen wurde dem Medienbericht zufolge von einer Autovermietung verliehen und an einen Mann aus Santa Ponça verkauft. Der frühere Besitzer lebt in Deutschland und wurde wütend, weil er angeblich dem Verkauf nicht zugestimmt hatte, weswegen es sich in seinen Augen um einen Diebstahl handelte. Polizei auf Mallorca will klären, ob der Verkauf legal war Der Deutsche wollte "seinen" Wagen zurückhaben. Über GPS ortete er den Lamborghini und schickte seinen Assistenten nach Santa Ponça. Der hatte noch den originalen Schlüssel des Sportwagens und konnte damit einfach wegfahren. Die neuen Besitzer zeigten den Diebstahl bei der Guardia Civil an, die den Wagen wenig später fand. Die Polizei will noch klären, ob der Verkauf des Wagens legal war. /mwp