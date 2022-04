Nach einem verregneten März und vielen regnerischen Tagen im April wird es in nächster Zeit endlich frühsommerlich auf Mallorca. Während es am Samstag immer wieder kleinere Schauer gab, ist am Sonntag auf der gesamten Insel kaum ein Wölkchen zu sehen. Bei Temperaturen von über 20 Grad dürfte so mancher die Strandsaison einläuten. Allerdings bleibt die Wassertemperatur mit etwa 16 Grad noch niedrig, daher dürfte es für die meisten nur ein kurzes Bad werden.

Am Montag geht es erst einmal so weiter. Zwar gibt es vereinzelt hohe Wolken, in der Gegend um Sa Pobla zieht es mittags kurz zu, sonst bleibt es aber sonnig. Der Wind flaut im Gegensatz zum stürmischen Wochenende ab, dürfte aber vor allem um die Mittagszeit mit Geschwindigkeiten von 30 Kilometern pro Stunde immer noch merklich sein. Mit Höchsttemperaturen von 23 Grad wird es in Sa Pobla und Inca am wärmsten. Sobald die Sonne weg ist, wird es aber merklich kühler, in weiten Teilen der Insel sinken die Temperaturen nachts in den einstelligen Bereich.

Auch der Dienstag bleibt sonnig und warm, nur im Südwesten bei Andratx kommen am Nachmittag Wolken auf. Am wärmsten wird es in Sóller und Santa Maria del Camí mit Höchsttemperaturen von 25 Grad, auch auf dem Rest der Insel sind mehr als 20 Grad angesagt.

Donnerstag sind auf Mallorca Wolken angesagt

Der Mittwoch startet in Palma und Sóller wolkig, ab etwa 15 Uhr gibt es dann aber wie auf dem Rest der Insel Sonnenschein und hin und wieder hohe Wolken. Die Höchsttemperaturen bleiben dabei ähnlich wie am Vortag auf der gesamten Insel zwischen 21 und 24 Grad.

Am Donnerstag ist es kurz wieder vorbei mit dem vielen Sonnenschein. Inselweit sind dunkle Wolken vorhergesagt. Nur hin und wieder schaut vielleicht die Sonne vorbei. Dafür bleibt es mit Höchsttemperaturen zwischen 21 und 23 Grad warm.

Freitag und Samstag sind für eine zuverlässige Vorhersage noch etwas weit weg. Der spanische Wetterdienst Aemet geht aber von einem Sonne-Wolken-Mix und ähnlichen Temperaturen wie in den Vortagen aus.