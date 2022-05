Am Freitag (20.5.) hat es in Arenal auf Mallorca gebrannt. Das Feuer brach übereinstimmenden Medienberichten zufolge in einem Bordell im Carrer Berga aus. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Ein Mann erlitt eine Rauchvergiftung, ein Mädchen eine kleine Schnittverletzung am Fuß. Die schwarzen Rauchschwaden waren an der gesamten Playa de Palma zu sehen. Das Feuer ist inzwischen unter Kontrolle.