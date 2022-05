Die Hitzewelle auf Mallorca am Wochenende sorgt für hohe Temperaturen tagsüber und auch nacht: Am Freitag wurden Temperaturen von 34 Grad am Flughafen Palma und auch an der Messstation der Balearenuniversität UIB gemeldet. Auch an anderen Ecken der Insel wie Sa Pobla und Pollença war es mit 33 Grad sehr heiß.

In der Nacht auf Samstag vermeldete der spanische Wetterdienst Aemet dann teilweise tropische Nächte auf Mallorca. Das sind Nächte, in denen die Temperaturen nicht unter 20 Grad sinken. Die Tiefsttemperaturen lagen in Alfàbia bei 21 Grad und in der Playa de Palma sowie Capdepera bei 20 Grad. Auch für den Samstag sind tagsüber Höchsttemperaturen von um die 34 Grad angesagt. In der Nacht soll es größtenteils runterkühlen, in Palma und Pollença bleibt es aber wohl bei Tiefsttemperaturen von 20 Grad.

Noch heißer wird es am Sonntag: Für den Norden und Nordosten der Insel sowie für Orte im Inselinneren hat Aemet eine Wetterwarnung Stufe gelb wegen Temperaturen von bis zu 37 Grad gerausgegeben. In Inca werden mit 38 Grad die höchsten Temperaturen der gesamten Insel erwartet.

Hitze auf Mallorca: Ab Montag kühlt es Tag für Tag leicht ab

Sonntag ist der heißeste Tag, in der Nacht zum Montag ist keine tropische Nacht mehr angekündigt. Montag liegen die Temperaturen dann wieder ähnlich wie an Freitag und Samstag. Am heißesten wird es in Sa Pobla mit 34 Grad. Ab da kühlt es Tag für Tag leicht ab.

Am Dienstag hat Sóller mit 30 Grad am Tag und 12 Grad in der Nacht gleichzeitig die höchsten und tiefsten Temperaturen der Insel. Am Nachmittag ist es auf Mallorca dann größtenteils bewölkt. In der Nacht zum Mittwoch sind kurze Schauer vorhergesagt. Auch am Mittwoch könnte es den Morgen über noch regnen. Ab dann kommt aber wieder die Sonne heraus und bleibt über der Insel. Am Mittwoch und Donnerstag ist es mit Höchsttemperaturen um die 23 Grad vergleichsweise kühl, aber am Freitag steigen die Temperaturen dann wieder.