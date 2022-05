Drei deutsche Urlauber sind am Montag (30.5.) von einem Gericht in Palma de Mallorca zu je einem halben Jahr Haft verurteilt worden. Die drei jungen Männer hatten im vergangenen August mehrere Menschen auf einer Schwimminsel im Meer vor Arenal beschimpft, bedroht und geschlagen. Wie ein Gerichtssprecher auf MZ-Anfrage bestätigte, müssen die drei je 315 Euro Schmerzensgeld an alle Opfer zahlen.

