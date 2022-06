MallorcaTV-Reporter Bastian Schlüter war am Freitag (3.6.) zu Besuch bei Bernd K., dem Betreiber des "Why not Mallorca". Die Terrasse der Bar war bei dem Brand an der Playa de Palma am 20.5. zerstört worden. Im Interview erzählt K., wie es nun mit seinem Lokal weitergeht und was er von den 13 beschuldigten Kegelbrüdern hält.