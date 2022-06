Der Strand von s'Amarador an der Südostküste von Mallorca musste am Samstagnachmittag (25.6.) wegen eines Waldbrandes zeitweise evakuiert werden. Zu Schaden kam nach ersten Informationen niemand, das Feuer wurde noch am frühen Abend unter Kontrolle gebracht.

