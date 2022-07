Knapp drei Millionen Euro soll sie kosten: Die aus dem Vox-Format "Goodbye Deutschland" bekannten Auswanderer Steff Jerkel und Peggy Jerofke haben ihre Villa in der Nähe der Cala Lliteras in Cala Ratjada zum Verkauf gestellt.

Über 800 Quadratmeter Grundstücksfläche

Die Luxusimmobilie bietet vier Schlafzimmer und drei Badezimmer, auf über 300 Quadratmetern Wohnfläche. Insgesamt umfasst das Grundstück über 800 Quadratmeter. Vom Wohnzimmer und der geräumigen Sonnenterrasse aus kann man aufs Meer blicken. In einer Sauna kann man im Winter schwitzen, im hauseigenen Fitnessstudio trainieren oder eine Runde im Pool im Freien planschen.

Vor allem Peggy Jerofke berichtet ihren Fans auf Instagram immer wieder aus dem Privatleben der Familie. Dabei sieht man oft auch Teile der Villa, etwa wenn sie mit Tochter Josephine im Pool relaxt. Auch einen direkten Zugang zum Strand gibt es, liest man in der Anzeige.

Bisher keine Einigung bezüglich des Preises

Die ersten Interessenten haben sie bereits besichtigt, bestätigte Jerkel der MZ. Es gebe, erzählt der Auswanderer, auch schon Verhandlungen mit Interessenten. Verkäufer und Käufer seien sich aber noch nicht einig geworden bezüglich des Preises.

Weniger Treppen, Rasen, alles nach eigenem Wunsch

Zwölf Jahre haben die Auswanderer in der Villa nahe der Cala Lliteras gelebt. "Wenn viele Kinder da sind, wir haben öfter Besuch, muss man immer aufpassen, da wir viele Treppen und Ecken haben. Das finde ich nicht so schön. Peggy würde die Villa nicht so gerne verkaufen", erzählt Jerkel der MZ. Als Standort für ein nach ihren eigenen Wünschen gebautes Haus liebäugelt das Paar mit Font de sa Cala. Man habe dort einen Bauplatz reserviert.

Jerkel könne sich vorstellen, bis zum Einzug in das Haus eine Finca zu mieten, so der Vater einer Tochter. Im neuen Zuhause soll es dann unter anderem deutlich weniger Treppen und Rasen geben, Tochter Josephine zuliebe. "Wir werden es von A bis Z nach unseren Wünschen gestalten", so Steff Jerkel.

Seit über 14 Jahren leben der Klempner und Versicherungsvertreter und die gelernte Kauffrau auf Mallorca, die meiste Zeit davon wurden sie immer wieder von Vox-Teams begleitet. Die Fans konnten miterleben, wie das Paar im Laufe der Jahre mehrere gastronomische Lokale in Cala Ratjada eröffnete, rentabel betrieb und später wieder verkaufte. Schon lange gehören Peggy und Steff zu den Stars von „Goodbye Deutschland", mit denen besonders häufig gedreht wird. Im Mai 2021 eröffneten sie an der Promenade von Cala Ratjada das "Martiki".