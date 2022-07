Während der bei einer Auseinandersetzung an einem Autoscooter in Cala Millor an der Ostküste von Mallorca lebensgefährlich verletzte Deutsche weiter im Krankenhaus liegt, hat sich nach dem Bericht der MZ über die Vorkommnisse am 19. Juli ein Augenzeuge gemeldet, der der Version des Opfers widerspricht. Der Mann, ebenfalls ein Deutscher, hat der MZ geschrieben. Er will zur Tatzeit am Ort des Geschehens gewesen sein und zeigt sich schockiert über die Verletzungen, die der 49-Jährige davongetragen hat. Er schreibt aber auch: "Als Augenzeuge muss ich sagen, dass die Version der Angehörigen des Verletzten nicht der Wahrheit entspricht."

Mehr zum Thema Streit am Autoscooter: Deutscher Urlauber schwebt nach Angriff in Cala Millor auf Mallorca in Lebensgefahr