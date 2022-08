Er kletterte über die Fassade in die Hotelzimmer im ersten Stock und beklaute schlafende Urlauber: Die Polizei hat einen 48-jährigen Dieb festgenommen, der an der Playa de Palma für mindestens vier Einbrüche verantwortlich sein soll. Die erst jetzt bekannt gewordene Festnahme erfolgte bereits am Samstag (6.8.). Der Mann ist ein alter Bekannter der Polizei und war schon mehrfach zuvor wegen Diebstahl belangt worden.

Laut einer Pressemitteilung der Polizei waren die Beamten schon seit Tagen auf der Spur des Hoteldiebs, den sie schließlich auf frischer Tat ertappten. Der Mann kletterte über die Hauswände und stieg in die Zimmer im ersten Stock ein. Dort nahm er etwa Bargeld und teure Handys an sich. Insgesamt soll er auf diese Weise an die 4.000 Euro erbeutet haben. Die Polizei konnte die meisten gestohlenen Wertsachen sicherstellen. Polizei sucht nach weiteren Hoteldieben Auf Mallorca brummt die Hochsaison, die Insel ist voller Urlauber. Entsprechend hat auch die Kleinkriminalität Hochkonjunktur. Besonders in Palma kam es in den vergangenen Wochen mehrfach zu Diebstählen in Hotels. Die Polizei schließt nicht aus, dass es noch weitere Hoteldiebe gibt und ermittelt weiter.