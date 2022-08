Die Nacht auf Mallorca ist zwar stürmisch gewesen, das große Unwetter blieb aber aus. Der Regen beschränkte sich auf den Nordwesten. Im Tagesverlauf am Donnerstag besteht besonders im Norden und Osten weiter Unwettergefahr. Der spanische Wetterdienst hat jedoch die Warnstufe von Orange auf Gelb herabgesetzt. Diese gilt bis 20 Uhr inselweit.

Wie auf der Aemet-Karte zu sehen, gab es die meisten Blitze über dem Meer und über Menorca. Ähnlich sieht es bei den Niederschlagsmengen aus. In Ciutadella hat es die angekündigten 49 Liter pro Quadratmeter binnen einer Stunde geregnet. Auf Mallorca lag der Spitzenwert bei 32 Litern in Lluc:

Precipitaciones (en l/m2) últimas 24 h en #IllesBalears

con tormenta y rachas ftes#Menorca

49 Ciutadella (36.4 en 1h y 23.4 en 10 min)

38 Es Mercadal (18.6 en 1h)

27 C.Galdana (25.2 en 1h)

26 Aerop.Menorca (25.3 en 1h )



Radar: https://t.co/AVG2C7zvIm pic.twitter.com/ZomHUlD79n — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 18 de agosto de 2022

In den sozialen Netzwerken sind Videos aufgetaucht, die das Gewitter nordöstlich von Mallorca zeigen. Hier eine Aufnahme von Port d'Alcúdia aus. Ein Blitz pro Sekunde, schrieb der Nutzer:

Hinzu kamen Sturmböen. In der Serra de Tramuntana kam es zu Spitzenwerten von über 100 km/h:

Rachas máximas últimas 24 h (km/h) (8h.l)

#Mallorca

102 Alfàbia

90 Capdepera

77 P.Sóller

74 Pollença

66 Banyalbufar

64 Dic Oest

63 Petra

#Menorca

87 Es Mercadal

65 Aerop.Menorca

62 C.Galdana

#Ibiza-Formentera

71 Aerop.Ibiza

58 Formenterahttps://t.co/L85wiBYgfj — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 18 de agosto de 2022

Gewitter vor allem im Nordosten am Donnerstag

Am Donnerstagmorgen schien in Palma de Mallorca schon wieder die Sonne. Die Gewitterfront kann gegen Mittag vom Nordosten aus bis in die Inselmitte ziehen. Örtliche heftige Regenschauer samt Hagel können nicht ausgeschlossen werden. Zu dem Gewitter kann es weitere Sturmböen geben.

Die Temperaturen stürzen ordentlich ab und erreichen nicht mal mehr die 30-Grad-Marke. 28 Grad sollen es in Palma de Mallorca am Donnerstag werden, gar nur 24 Grad in Son Servera. In der Nacht wird es dafür nur unwesentlich kühler, die Werte liegen zwischen 17 und 24 Grad.

So wird das Wetter am Wochenende

Am Freitag sind alle Warnstufen auf Mallorca aufgehoben. Die Temperaturen steigen wieder und erreichen 32 Grad. Der Tag beginnt sonnig, bis zum Abend zieht es zu, und im Osten kann es leicht regnen.

Das Wochenende soll schön werden. Aemet rechnet am Samstag mit einem strahlendblauen Himmel, am Sonntag gibt es erst gen Abend Wolken. Die Höchsttemperaturen liegen bei 34 Grad. /rp