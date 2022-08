Ein Urlauber ist am Donnerstagnachmittag (24.8.) wohl beim Sturz von einem Ausflugsschiff in der Bucht von Palma vor Mallorca ums Leben gekommen. Ein Sprecher der Guardia Civil hat inzwischen bestätigt, dass der Tote ein 73-jähriger Deutscher ist. Das Unglück ereignete sich laut der Medienberichte nahe des Cap Enderrocat in der Gemeinde Llucmajor.

Im Hafen das Fehlen des Passagiers bemerkt Wie das "Diario de Mallorca" schreibt, habe der Katamaran "Magic" eine Tour mit Urlaubern durch verschiedene Buchten im Süden von Mallorca unternommen und sei dann wieder in den Hafen von Palma eingelaufen. Dort habe man das Fehlen des Passagiers bemerkt, der gegen 18 Uhr leblos im Wasser treibend aufgefunden wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr und der Guardia Civil eilten zum Cap Enderrocat, ein Hubschrauber der Guardia Civil barg die Leiche des Urlaubers aus dem Wasser. /jk