Ein 17 Monate altes Kind befindet sich nach einem Badeunfall in Alcúdia auf Mallorca in kritischem Zustand. Wie der Rettungsdienst Samu 061 mitteilte, war das Kleinkind am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr von einem Bademeister aus dem Pool gerettet worden, als es bereits zwei bis drei Minuten unter Wasser gewesen war.

Badeunfall auf Mallorca: Kleinkind muss wiederbelebt werden Da das Kind keinen Herzschlag mehr hatte, fing der Bademeister direkt mit einer Wiederbelebung an. Als die Rettungskräfte ankamen, konnten sie das Kind reanimieren und stabilisieren. Daraufhin fuhren sie es in kritischem Zustand in das Landeskrankenhaus Son Espases. /mwp SAMU061 Informa: Ahogamiento en piscina de hotel en Alcudia, Mallorca. 1 afectado de 17 meses que es rescatado por socorrista que inicia maniobras de RCP. Se envían 2 unidades que atienden, estabilizan y trasladan en estado crítico y con preaviso a @SonEspases. — SAMU061 IllesBalears (@SAMU061IB) 23 de agosto de 2022