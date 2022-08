Jetzt war es tatsächlich da, das Gewitter. Nachdem sich der Wetterdienst Aemet lange schwer tat mit einer genauen Prognose, krachte und regnete es in den Mittagsstunden des Samstag (27.8.) fast über der gesamten Insel.

Aemet hatte für die Zeit ab etwa 11 Uhr die ersten Regenfälle vor allem in der Serra de Tramuntana und entlang des Gebirges in der Gegend zwischen Inca und Sa Pobla vorhergesagt. Aufgrund der Gefahr schwererer Gewitter und stärkerer Regenfälle gab Aemet für die Gebiete der Serra de Tramuntana, für die Inselmitte und den Süden die Warnstufe Orange heraus - die zweithöchste. Diese gilt zwischen 11 und 19 Uhr. Im Osten, Nordosten und Norden der Insel gilt zur gleichen Zeit die Warnstufe Gelb.

Abends wieder wolkenlos

Mittags schüttete es zumindest über dem Osten der Insel bereits heftig, nördlich von Palma begann das Unwetter gegen 13 Uhr mit Windböen, Donner und Regen. Regen fiel im Wetteil der Insel allerdings nicht viel. Die größten Regenmengen fielen laut Aemet in Petra mit 50 Litern auf den Quadratmetern. Einiges vom Himmel kam auch in Lluc (43 Liter pro Quadratmeter) und 42,6 Liter in Manacor. Etwas weniger stark fiel der Regen in Campos (23 Liter) und Porreres (17 Liter) aus. Aufgrund von Überschwemmungen mussten sogar einige Straßen gesperrt werden, vor allem in der Gegend um Campos.

Die Wahrscheinlichkeit der Niederschläge und Gewitter nimmt im Verlauf des Nachmittags deutlich ab. Je später, desto größer die Chance, dass die Sonne wieder herauskommt. Für den Abend erwartet Aemet dann wieder weitgehend wolkenlosen Himmel.

Die Temperaturen schwanken tagsüber, je nachdem, wo es gerade regnet. So werden in den Mittagsstunden in der Inselmitte lediglich 25 Grad erwartet. Nach dem Regengebiet wird es wieder bis zu 32 Grad warm. Wo es nicht regnet, steigen die Werte auf 30 bis 32 Grad. Aufgrund der Bewölkung erwartet weite Teile von Mallorca eine weitere Tropennacht. Nur örtlich in der Inselmitte können die Temperaturen unter die 20-Grad-Marke fallen.

Der Sonntag wird angenehm

Am Sonntag (28.8.) ist von Gewittern nichts mehr zu sehen. Es bleibt den ganzen Tag wolkenlos, nur gegen Abend ziehen einzelne Wolken am Himmel entlang. Die Temperaturen steigen wieder. An den Küsten bleibt es bei Höchstwerten von rund 30 Grad, im Inselinneren rund um Inca werden 35 Grad erreicht. Nachts bleibt es genauso warm wie bisher.

Zum Start in die neue Woche wird es noch einmal ein Stück heißer. Am Montag (29.8.) werden Maximalwerte von 37 Grad rund um Inca und Pollença erwartet, kühler bleibt es mit 32 Grad an der Ostküste. Es ist den ganzen Tag sonnig. Und der Dienstag legt noch ein Grad drauf. Dann werden es maximal 38 Grad, an den Küsten maximal 33 Grad. Der gelbe Ball scheint den ganzen Tag vom Himmel, einige Wolken können aber auch durchziehen.