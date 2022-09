Das Unwetter, das am Donnerstag (8.9.) plötzlich über Mallorca ausgebrochen ist, hat zwei Menschenleben gefordert. An der bei Urlaubern beliebten Cala Mesquida im Nordosten von Mallorca wurden zwei Personen von einem Blitz getroffen.

Das Unglück ereignete sich kurz vor 16 Uhr, als ein Blitz in eine Gruppe von Badegästen einschlug und zwei von ihnen tötete, wie die Guardia Civil bestätigte. Demnach sei ein 65-jähriger Schweizer vom Blitz am Kopf getroffen worden. Die elektrische Ladung habe den Körper durchquert und habe daraufhin rund 15 Meter weiter einen 51 Jahre alten Deutschen getroffen. Die Frau des Opfers musste das Unglück mit ansehen und erhielt psychologische Betreuung.

Das sagen die Rettungsschwimmer

Nur wenige Minuten vor der Tragödie hatte der staatliche Wetterdienst Aemet Warnstufe Gelb wegen Unwetters ausgegeben. Gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" erklärte der Rettungsschwimmer Federico Parisín, dass er und seine Kollegen sofort die rote Fahne hissten, als das Gewitter begann. Keine fünf Minuten später habe er einen Mann gesehen, aus dessen Körper Rauch austrat, erklärte Parisín. "Wir liefen sofort hin, um im zu helfen. Als wir ankamen, sahen wir, dass zwei Menschen auf dem Boden lagen."

Parisín und seine Kollegen begannen sofort mit den Wiederbelebungsmaßnahmen, während das Gewitter noch wütete. "Eine Gruppe Deutscher half uns, die beiden Verunglückten bis zu unserem Häuschen zu transportieren. Dort konnten wir etwas geschützter die Rettungsmaßnahmen fortsetzen."

Die Guardia Civil und die Nationalpolizei seien sofort vor Ort gewesen, kurz darauf auch mehrere Krankenwagen sowie Personal aus dem Gesundheitszentrum in Capdepera. Rund 40 Minuten lang versuchten sie laut Parisín die Verletzten wiederzubeleben. Alle Mühen waren aber vergeblich.

So entstand das Gewitter

"Das heutige Gewitter entstand durch Windkonvergenz", erklärt MZ-Wetterexperte Duncan Wingen. "Diese terrestrischen Unwetter entstehen durch die Kollision von Luftmassen, die sich mittags bilden, wenn die Erderwärmung ihren Höhepunkt erreicht und sich normalerweise am Nachmittag wieder auflösen, wenn sie auf das Meer treffen." In diesem Fall seien die aus dem Südwesten vordringenden Luftmassen auf diejenigen gestoßen, die sich mit entgegengesetzter Ausrichtung über dem Nordosten der Insel gebildet hatten, analysiert Duncan Wingen.

La tormenta de hoy en #Mallorca que ha causado 2 muertes por impacto de rayo se formó por convergencia de brisas. Con el combustible de la brisa, el calor diurno y disparo orográfico de les Serres de Llevant las nubes de tormenta alcanzadon desarrollos de 14-16 Km. pic.twitter.com/GCrb4KOrcD — Duncan Wingen (@DuncanWingen) 8 de septiembre de 2022

Die Warnstufe Gelb gilt auch gilt auch in den kommenden Tagen. Das muss jedoch nicht bedeuten, dass ein heftiges Unwetter über die Insel zieht. Es ist eine Art Vorsichtsmaßnahme.

Am Freitag gilt die Warnstufe Gelb von 12 bis 20 Uhr im Norden der Insel. Am Samstag von 12 bis 18 Uhr in der Inselmitte und im Süden. Wobei Aemet die Regenwahrscheinlichkeit in Palma de Mallorca "nur" mit 70 Prozent beziffert. /pss/rp