Vox hat seine Auswanderer-Serien ausgeweitet: Direkt nach Goodbye-Deutschland läuft freitags um 22.15 Uhr aktuell die neue Serie "Das spanische Dorf". Darin stehen in dem andalusischen Dorf Rubite sehr günstige Immobilien für all jene bereit, die den Ort mit ihren Geschäftsideen bereichern. In den ersten Folgen ging es vor allem um die Auswahl der neuen Bewohner, denn es gab mehr Interessenten als Häuser. Die Deutschen hatten alle möglichen Ideen: Wimpernverlängerungen, Rooftop-Bar oder doch ein Bike Park. Nach der Auswahl wird das Leben der Auswanderer begleitet.

Wie gut sind die Auswanderer in die Dorfgemeinschaft integriert? Am Freitag (21.10.) in der vierten Folge wohnen nun schon fünf deutsche Paare seit wenigen Wochen in Rubite. Jetzt müssen sie zeigen, wie weit sie in die Dorfgemeinschaft integriert sind: Erika und ihr Ehemann Chris eröffnen ihre Dorf-Bar am gleichen Tag wie auch Sebastian und David ihr Bar-Café. Zu wem werden mehr Gäste kommen? Außerdem kriselt es zwischen Olav und seiner Freundin Yasmin. Sie merken in Spanien plötzlich: Zwischen ihnen steht mehr als gedacht. /mwp