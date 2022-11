Die Menschen auf Mallorca und den Nachbarinseln sprechen nach wie vor nur mäßig gut Englisch. Das geht aus dem neuesten Bericht der Sprachakademie Education First (EF) hervor. In dem Index EF EPI 2022 schneiden die Balearen innerhalb von Spanien eher schlecht ab. Die Bewertung von EF wird jedes Jahr anhand des sogenannten EF-SET-Test erstellt und hat sich inzwischen zu einer Referenz in Sachen Sprachkenntnisse entwickelt. In diesem Jahr haben mehr als zwei Millionen Erwachsene aus 111 nicht-englischsprachigen Ländern teilgenommen.

Spanienweit liegen die Balearen unter dem Durchschnitt. Innerhalb des Landes schneiden vor allem die Regionen im Norden, also Galicien, Asturien, das Baskenland und Katalonien gut ab, während die Gebiete im Süden wie Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha oder auch die Kanaren schlechte Ergebnisse einfahren. Palma de Mallorca spanienweit auf Rang 8 der Provinzhauptstädte Was die Großstädte angeht, ist Palma de Mallorca allerdings eine rühmliche Ausnahme auf den Inseln. Landesweit liegt die Balearen-Hauptstadt auf Rang 8 der Provinzhauptstädte. Die beiden galicischen Städte Vigo und A Coruña sind hier in der Wertung ganz vorne. Die niedrigsten Punktzahlen weisen Las Palmas de Gran Canaria, Murcia und Valladolid auf. Obwohl Spanien zum ersten Mal seit 2014 den Abwärtstrend durchbrochen und sich leicht verbessert hat, stagniert es weiterhin und belegt einen unauffälligen Platz 33 im weltweiten Vergleich. Die Rangliste dominieren europäische Länder. Hier liegt Spanien auf einem der hinteren Plätze, hinter Italien, aber noch vor Frankreich. Deutschland ist in den Top Ten Laut Xavier Martí, dem Generaldirektor von EF Spanien, zeige das Ergebnis, dass "das Bildungsmodell einige Defizite beim Sprachenlernen aufweist". Im weltweiten Vergleich befindet sich Spanien etwa auf dem Niveau der Ukraine, von Südkorea oder Costa Rica. Dieses mittlere Niveau bedeutet, dass man Aufgaben wie die Teilnahme an Besprechungen in seinem Fachgebiet, das Verstehen von Liedtexten oder das Schreiben von E-Mails im beruflich vertrauten Kontext beherrscht. Die Niederlande stehen zum vierten Mal in Folge an der Spitze der Rangliste, gefolgt von Singapur, Österreich, Norwegen, Dänemark, Belgien, Schweden, Finnland, Portugal und Deutschland, die die TOP 10 bilden. /jk