Am Mittwoch (30.11.) ist ein Häuserblock in der als "Drogendorf" berüchtigten Siedlung Son Banya in Palma de Mallorca abgerissen worden. Dabei machten Polizisten eine Entdeckung: Eines der geschlossenen und eigentlich auch versiegelten Häuser wurde offensichtlich als Drogenumschlagplatz verwendet.