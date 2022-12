Rettungskräfte auf Mallorca suchen seit Montag (28.11.) einen vermissten Wanderer in der Gemeinde Bunyola. Der Mann aus Palmanyola wollte rund um das Landgut Raixa einen Ausflug machen. Dabei stürzte er. Um 13 Uhr ging ein Anruf des Mannes in der Notrufzentrale ein.

Er bat um Hilfe, weil er sich am Rücken und an den Füßen verletzt habe, sagte er sei komplett durchnässt und liege am Boden. Er versuchte eine Ortung zu schicken, die Rettungskräfte bekamen von seinem Handy allerdings drei verschiedene Lokalisationen, die weit auseinander lagen. Als sie ihn kurz darauf erneut anriefen, funktionierte sein Handy nicht mehr.

Zeitgleich suchten die Rettungskräfte die Schluchtenwanderer bei Pollença

Die Bergrettung der Guardia Civil und die Feuerwehr von Mallorca suchten den Mann mit Helikopter und durchkämmten die Gegend rund um Raixa bis spät in die Nacht, unterdessen wurde es immer stürmischer. Weitere Einsatzkräfte versuchten am Montag auch die Schluchtenwanderer zu retten, die im Wildbach l'Assarell in Pollença von Wassermassen überrascht worden waren. Zwei Männer starben bei dem Canyoning-Unfall.

Der Mann, der in der Gegend von Raixa verloren gegangen war, wurde auch noch am Dienstag und Mittwoch gesucht. Die gesamte Zone wurde mit Spürhunden durchkämmt, die allerdings durch den starken Regen Schwierigkeiten hatten, eine Fährte aufzunehmen. Am Dienstag fand ein anderer Wanderer die Jacke des Vermissten. Am Donnerstag soll die Suche weitergehen.