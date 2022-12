Wirklich Weihnachtsstimmung kommt bei dem frühlingshaften Wetter auf Mallorca derzeit nicht auf. Besonders die Nächte sind für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Gut zehn Grad höher als der Durchschnitt im Dezember, hat der spanische Wetterdienst Aemet festgestellt. Das führt dazu, dass es nachts fast genauso warm wie tagsüber auf der Insel ist.

Das Sturmtief "Efrain" sei daran schuld, meint eine Aemet-Sprecherin auf Mallorca. Das bringt neben dem regnerischen Wetter vor allem starke Wind aus Süd-Südwest, die warme Luftmassen auf die Insel blasen. "Die Höchstwerte Mitte Dezember lagen in den vergangenen Jahren bei durchschnittlich 16 Grad", so die Sprecherin. Am Mittwoch (14.12.) sind in Pollença jedoch 20 Grad drin.

In der Nacht ist die Heizung wahrlich nicht nötig. Es "kühlt" etwa in Sóller auf 14 Grad ab. Besonders gering ist die Temperaturschere in Palma de Mallorca. Hier sind es tagsüber 19 Grad und nachts 17 Grad. "Damit es in der Nacht abkühlt, muss es möglichst windstill sein. Da der Wind aber derzeit ständig für einen Luftaustausch sorgt, passiert das nicht", sagt die Sprecherin. Der Durchschnitt der Tiefstwerte lag in den vergangenen Jahren eigentlich bei 7 Grad.

Am Donnerstag wird es wechselhaft

Zu den hohen Temperaturen kommt am Mittwoch (14.12.) Sonnenschein hinzu. Gen Abend zieht der Himmel zu und ein paar Regentropfen sind drin. Der Donnerstag wird wechselhaft. Am Morgen regnet es, tagsüber scheint überwiegend die Sonne und ab Nachmittag wird es wieder grau. Dann sind neben Regen auch Gewitter möglich. Die Temperaturen bleiben tagsüber konstant, nachts wird es kälter. Die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad.

Das Wetter stabilisiert sich in der Weihnachtswoche

Gegen Ende der Woche stabilisiert sich das Wetter. Die Sonne zeigt sich öfter, die Temperaturen bleiben konstant, also etwas über den Durchschnittswerten der Vorjahre. Eine verlässliche Aussage zum Weihnachtswetter kann Aemet noch nicht treffen. Größere Unwetter sind aber nicht in Aussicht. "Trockene Tage sind wahrscheinlicher als Regen. Die Temperaturen bleiben für die Jahreszeit hoch", so die Sprecherin.