Die Gerüchteküche brodelt: Im Sommer soll auf RTL eine Allstar-Folge der Sendung "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" – besser bekannt als Dschungelcamp – laufen. Und eine prominente Inselbewohnerin gehört zu den am heißesten gehandelten Kandidaten für eine Teilnahme. Wie unter anderem die "Bild-Zeitung" berichtete, könnte Danni Büchner ihr Dschungel-Comeback feiern. Bei RTL wollte man dies noch nicht bestätigen: "Zu Spekulationen äußern wir uns nicht", erklärte ein Sprecher auf MZ-Anfrage.

Dritter Platz im Jahr 2020

Danni Büchner hatte im Januar 2020 an der 14. Dschungelcamp-Staffel teilgenommen und einen beachtlichen dritten Platz geholt. Unter anderem war sie dort gegen Mallorca-Freundin Sonja Kirchberger angetreten. Zu der Motivation, an der Sendung teilzunehmen, erklärte Büchner damals: „Es ist auch ein Versprechen an meinen Mann. Bis zu seinem Tod habe ich es ihm versprochen, und jetzt ziehe ich das durch. Ich muss einfach noch einmal eine Station durchleben, die auch mein Mann erlebt hat. Ich werde bestimmt die ein oder andere Träne vergießen." Büchner schaffte es zwar ins Finale, musste sich bei der letzten Staffel vor der Corona-Pandemie aber Prince Damien geschlagen geben.

Aus bei "Goodbye Deutschland"

Danni Büchner hatte erst vor wenigen Wochen angekündigt, nicht mehr in der Auswanderersendung "Goodbye Deutschland" teilzunehmen, mit der sie Bekanntheit erlangt hatte. "Manchmal muss man im Leben Veränderungen angehen", erklärte die Familienmutter Ende Februar. "Wir freuen uns über die tollen vergangenen Jahre, und es wird auch immer ein Teil von uns bleiben. Es ist ein Abschied, vielleicht nicht für immer, aber vorerst. Eventuell erzähle ich euch bald mehr dazu, warum, weshalb und wie." Wenig später wurde bekannt, dass Danni Büchner und ihre Familie ein eigenes Format bekommen. Es wird „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ heißen.

Zuletzt war die Auswanderin bei der auf Amazon Prime ausgestrahlten Sendung "The 50" zu sehen. Sie schaffte es bis in die elfte Folge, bevor sie nach einem missglückten Puzzle-Spiel herausgewählt wurde.