Ein 49-jähriger Mann ist am Dienstag (20.12.) bei einem Badeunfall in Marratxí ums Leben gekommen. Der Mann war nach Angaben der Guardia Civil, die den Fall untersucht, in seinen Pool in der Siedlung Es Figueral gegen 10 Uhr zum Schwimmen gegangen. Woran genau der Mann starb, muss die Obduktion noch klären. Alle Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos.

