Böller und Raketen erfreuen sich zu Silvester auf Mallorca zwar nicht der Beliebtheit wie in Deutschland, trotzdem wird auch hier geböllert. Zumindest bisher. Die Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca will nun dafür sorgen, dass es zum Jahreswechsel gar nicht knallt. Bürgermeister Miquel Oliver hat am Mittwoch (28.12.) einen Erlass unterzeichnet, der privates Feuerwerk am 31.12. verbietet.

Das Verbot gilt auch für die Drei-Königs-Feierlichkeiten, die am 5. Januar beginnen, sowie das Sant-Antoni-Fest, das am 16. Januar anfängt. Die Polizeibeamten der Gemeinde sind beauftragt, jegliche Form von Feuerwerkskörpern zu konfiszieren, die ihnen unterkommen. "Friedliches Zusammenleben" garantieren Die Gemeinde will mit der drastischen Maßnahme nach eigenen Angaben ein "friedliches Zusammenleben" an den wichtigen Feiertagen garantieren. Die Bewohner der zweitgrößten Stadt Mallorcas sollen nach Willen des Bürgermeisters die Straßen ohne Angst vor Knallerei nutzen können. Die Gemeindeverwaltung beruft sich bei dem Beschluss auf die Empfehlung von Psychologen und Tiermedizinern, die vor gesundheitlichen Gefahren für Tier und Mensch warnen.