Die Guardia Civil und die Seenotrettung der Balearen haben am Dienstagmittag (3.1.) vor der Inselgruppe Cabrera, südlich von Mallorca, ein Boot mit 19 Migranten gestoppt. Das gab die Vertretung der Zentralregierung auf den Balearen bekannt.

Es handelt sich um das erste Migrantenboot, das die Balearen im neuen Jahr erreicht hat. Der Vorfall ereignete sich gegen 14 Uhr. Den Personen an Bord ging es offiziellen Angaben nach soweit gut.

Zahlen steigen auf den Balearen und sinken in Spanien

Im Jahr 2022 waren 174 Boote mit 2.570 Migranten an Bord an den Küsten der Balearen gestoppt worden. Das war ein leichter Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, wo 2.402 Menschen auf 164 Booten ankamen.

Der Trend auf den Balearen deckt sich nicht mit dem des Landes. 2022 kamen 28.930 Personen auf 1.704 Booten an den spanischen Küsten an. Das stellt einen Rückgang um 27,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr dar. Insgesamt gab es in Spanien in den vergangenen zwölf Monaten 31.219 Versuche der irregulären Einwanderung.