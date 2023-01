Das ist ein seltener Anblick: In Palma de Mallorca hat es geschneit. Zwar blieb von den Schneeflocken nichts liegen, aber trotzdem teilten die Stadtbewohner begeistert Videos in den sozialen Netzwerken, auf denen die Schneeflocken zu erkennen sind.

Allerdings fiel in Palma laut dem spanischen Wetterdienst Aemet über Nacht insgesamt nur etwa ein Liter Niederschlag pro Quadratmeter. Somit waren nur spärlich Schneeflocken zu entdecken.

Algunos copos han caído en Palma también 🤩❄️☃️ pic.twitter.com/7x3WaPYXnP — Cristian ✨🌈 (@cristiivarela) 21 de enero de 2023

An anderen Ecken der Insel schneite es dagegen mehr, zum Beispiel in Alcúdia. In der Gemeinde im Norden Mallorcas blieb eine leichte Puderzuckerschicht auf den Autos liegen.

Der Schnee war nicht die einzige Art, mit der sich der Winter auf der Insel bemerkbar machte. Erneut kam auch an den Küsten extrem starker Wind auf. Im Inselosten bei Capdepera und im Inselwesten bei der Serra d'Alfàbia erreichte er eine Geschwindigkeit von 83 Kilometern pro Stunde. Pollença im Norden und Sóller im Westen verzeichneten Windgeschwindigkeiten von 63 Kilometern pro Stunde.

Stürmischer Wochenbeginn auf Mallorca

Ähnlich stürmisch geht es wohl auch weiter: Im Norden und Nordosten Mallorcas gilt von 20 Uhr am Sonntagabend bis 8 Uhr am nächsten Morgen die Warnstufe Orange wegen Wellen von bis zu acht Metern. Zusätzlich dazu gilt die Warnstufe Gelb wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 Kilometern pro Stunde. Auch im Osten und Westen der Insel hat Aemet die Warnstufe Gelb wegen hoher Wellen und starken Windes bis zum Dienstag ausgerufen.

Die Temperaturen bleiben zum Wochenbeginn ebenfalls winterlich. Im Nordosten der Insel ist es mit Höchsttemperaturen von 9 Grad am Montag besonders frisch, aber auch sonst erreichen die Inselgemeinden nur etwa 10 bis 11 Grad im Laufe des Tages. Dazu gibt es auf der gesamten Insel einen Wolken-Sonne-Mix. Nachts sinken die Temperaturen dann auf 0 bis 4 Grad herunter, es könnte also wieder schneien.

Dienstag liegen die Temperaturen ähnlich. In weiten Teilen der Insel sind außerdem Gewitter angekündigt, die auch am Mittwoch noch weitergehen. /mwp