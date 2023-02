Ein Deutscher, gegen den ein internationaler Haftbefehl vorliegt, ist am Donnerstag (16.2.) auf Mallorca in Untersuchungshaft eingewiesen worden. Die Polizei hatte ihn festgenommen, nachdem er zusammen mit seiner Frau per Fähre auf der Insel angekommen war, wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 35-Jährigen, gegen den wegen mutmaßlichen Betrugs ermittelt wird. Ihm wird demnach vorgeworfen, eine Fleischereimaschine erstanden, aber niemals bezahlt zu haben. Die mutmaßliche Betrugssumme belaufe sich auf 65.000 Euro. Den Haftbefehl hatte ein Gericht in Berlin beantragt. Laut dem Bericht des "Diario de Mallorca" wurde der Mann festgenommen, nachdem das Paar mit der Fähre in Palma eingetroffen war. Im Anschluss sollte über die Auslieferung nach Deutschland entschieden werden. /ff