Mallorca steht mal wieder vor einem Wetterumschwung. Immerhin läuft dieser schrittweise ab und gibt einem etwas Zeit, sich an die neuen Umstände zu gewöhnen. Vom sonnigen Wetter mit 22 Grad geht es bis zum Wochenende über zu Regen, 11 Grad und Schnee in den Bergen.

Am Montag lagen die Höchsttemperaturen noch bei 23 Grad. Am Dienstag wird es ähnlich frühlingshaft. In der Inselmitte sind bis zu 22 Grad möglich. An den Küsten wird es wegen des derzeit kalten Mittelmeers (Wassertemperatur Playa de Palma 14 Grad) kühler: 17 Grad in Andratx, 18 Grad in Santanyí und Cala Ratjada, 19 Grad in Pollença und Palma de Mallorca.

Die hohen Temperaturen liegen an warmen Luftmassen, die von Afrika auf die Insel strömen. Diese haben Saharastaub im Gepäck. Schon am Dienstagabend besteht eine geringe Wahrscheinlichkeit leichter Niederschläge, die den Staub herabregnen lassen.

In der Nacht auf Mittwoch wird es neblig. Die Tiefstwerte liegen zwischen 5 (Inselmitte) und 9 Grad (Küsten). Die Nebelbänke halten sich am Morgen. Tagsüber wechseln sich dicke, graue Wolken und die Sonne ab. Der spanische Wetterdienst Aemet schließt Regen aber aus. Die Temperaturen sinken leicht und kratzen nur noch im Süden an der 20-Grad-Marke. Auch die Nacht wird bei 4 Grad etwas kühler als zuletzt.

Donnerstagnachmittag setzt der Regen ein

Der Donnerstag startet erneut neblig. Am Vormittag zeigt sich noch einmal die Sonne. Es dürfte das letzte Mal für einige Tage sein. Am Nachmittag setzt Regen ein. Die Temperaturen sind diesmal im Norden höher und erreichen dort 20 Grad. In den Bergen der Tramuntana sinken die Temperaturen in der Nacht auf den Gefrierpunkt. Im Flachland bleibt es unverändert mild.

Am Freitag wird es grau. Tagsüber bleibt es eher trocken, gen Abend steigt die Regenwahrscheinlichkeit. Weiterhin sind die Tropfen mit Saharastaub versetzt. Die Höchsttemperaturen bewegen sich um die 16 Grad.

Am Wochenende soll laut Aemet kaum ein Sonnenstrahl Mallorca erreichen. Die Temperaturen sinken auf 14 Grad, in den Bergen auf 11 Grad. Die Schneefallgrenze liegt dann bei 900 Metern. Auch der Start in die neue Woche fällt ins Wasser. Ein sonniger Tag ist erst einmal nicht in Sicht. /rp