Die Urlaubersaison auf Mallorca startet bald und für die Unternehmen in der Tourismusbranche heißt das: Personal zusammentrommeln. Die Hotelketten Iberostar und Meliá Hotels bieten zusammen ganze 389 Arbeitsplätze in ihren Hotels in Palma, Alcúdia und Calvià an, wie das Arbeitsamt der Balearen (SOIB) mitteilt.

Meliá Hotels & Resorts sucht insgesamt 74 Mitarbeiter, 19 davon in Palma und 55 in Calvià. Im Raum Palma werden Köche, Kellner, Etagenkellner, Techniker und Rezeptionisten gebracht. Die Bewerbungsfrist endet am 23. März.

In der Region Calvià werden folgende Berufe gesucht: Köche, Tellerwäscher, Kellner, technischer Kundendienst und Rezeptionisten. Die Bewerbungsfrist endet am 28. März. Während in Pama befristete Verträge mit einer Laufzeit von 10 Monaten angeboten werden, will Meliá in Calvià unbefristete Verträge ausgeben. Im Normalfall sollen die Hotelmitarbeiter 40 Stunden pro Woche arbeiten und nach Tarif bezahlt werden.

Arbeiten bei Iberostar auf Mallorca

Iberostar bietet seinerseits 315 Stellen in seinen Hotels auf Mallorca an, insbesondere sucht das Unternehmen 140 Mitarbeiter für Palma und 175 für Alcúdia. Gesucht werden an beiden Standorten Küchenhilfen, Köche, Oberkellner, Hilfskellner, Kellner, Etagenkellner und Rezeptionshilfen. In Palma werden außerdem Rezeptionisten gebraucht.

Bewerber können ihre Lebensläufe bis zum 7. März für die Jobs in Palma und bis zum 9. März für die in Calvià einreichen. Das Unternehmen verspricht einen unbefristeten Arbeitsvertrag und ein Gehalt nach Tarif. /mwp