Herrliches Frühlingswetter auf Mallorca: Am Mittwoch (19.4.) werden bei strahlendem Sonnenschein Höchstwerte von 23 Grad in Palma, aber auch im Norden der Insel erwartet. Etwas kühler bleibt es an der Ostküste mit 18 Grad in Cala Millor und 19 Grad in Santanyí. Der Wind weht leicht aus östlicher Richtung.

So wird das Wetter am Donnerstag (20.4.)

In der Nacht auf Donnerstag gehen die Temperaturen in weiten Teilen der Insel auf einstellige Werte zurück. In den höheren Lagen der Tramuntana werden 5 Grad erwartet, in Porreres 7 Grad. An den Küsten ist es ein bisschen wärmer. Vor allem im Norden um Pollença dürften die Werte 10 Grad nicht unterschreiten.

Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

Ab 9 Uhr morgens nehmen die Temperaturen dann aber richtig Fahrt auf. Am höchsten steigt das Thermometer in Sa Pobla an. Hier werden gegen 16 Uhr 26 Grad erwartet. In Pollença und Muro kommt es zu ähnlichen Werten. Erneut deutlich kühler wird es an der Ostküste sowie in Andratx, wo 19 Grad erwartet werden. Die Sonne wird am Himmel nur selten von Wölkchen in höheren Lagen beeinträchtigt. Der Wind dreht in südliche Richtung ab.

Wer im Norden der Insel angesichts der hohen Werte baden möchte, darf sich an der Cala Formentor auf 18 Grad Wassertemperatur einstellen. Am Familienstrand Playa de Muro werden 16 Grad erwartet.

So wird das Wetter am Freitag (21.4.)

Während die Temperaturen in der Nacht auf Freitag weiter im einstelligen Bereich bleiben, gehen sie tagsüber weiter nach oben. Erneut ist die Gegend um Sa Pobla der Spitzenreiter, nun mit 27 Grad. Auch auf der Halbinsel Formentor dürfte dieser Wert erreicht werden. In Sóller sollen es 25 Grad werden, in Palma frühlingshafte 22 Grad. Allerdings wird es auch an der Ostküste langsam ein wenig wärmer, hier darf man sich auf angenehme 21 Grad freuen. Die Sonne scheint weiter ungestört.

Die Aussichten auf das Wochenende und die neue Woche

Das Wochenende startet zunächst sonnig und mit den hohen Werten der Vortage. Am Samstagnachmittag (22.4.) ziehen allerdings Wolken über die Insel, die sich erst im Laufe des Sonntags wieder verziehen. Die Temperaturen sinken auf Höchstwerte um die 22 Grad. Zum Anfang der kommenden Woche schießt das Thermometer nach aktuellem Stand aber wieder in die Höhe. Während am Montag Spitzenwerte von 28 Grad erwartet werden, dürfte am Dienstag die 30-Grad-Marke geknackt werden.