Die balearische Naturschutzbehörde Ibanat, die Feuerwehr Mallorca und Mitarbeiter der Rettungszentrale 112 sind am Freitagmittag (21.4.) ausgerückt, um einen Waldbrand in der Gemeinde Deià auf Mallorca zu bekämpfen. Das Feuer wurde gegen 13.30 Uhr gemeldet. Derzeit wird es als Brand der Stufe 1 kategorisiert.

Obwohl diese Risikostufe eher niedrig ist, wurden einige Häuser in der Umgebung evakuiert, wie der Fernsehsender TVE berichtet. Gegen 17.30 Uhr war das Feuer noch aktiv. 33 Einsatzkräfte und drei Hubschrauber nehmen an den Löscharbeiten teil.

Das Wasser wird aus dem Pool des nahegelegenen Landhotels Sa Predrissa geholt. Der Wind bläst in Richtung Meer, ein Umstand, der die Löscharbeiten begünstigen könnte.

Es ist bereits das dritte Feuer, das am Freitag auf Mallorca gemeldet wurde. Zuvor hatte es in Son Serra de Marina sowie auf dem Weingut Mortitx in der Gemeinde Escorca gebrannt.