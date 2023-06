Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am frühen Dienstagnachmittag (13.6.) auf der Landstraße Ma-6014 nahe Arenal (Gemeinde Llucmajor) im Süden von Mallorca ereignet. Nach Angaben der Online-Zeitung "Crónica Balear" kam es auf dem Zubringer zwischen der Autobahnabfahrt 13 und dem ersten Kreisverkehr von Arenal am Wasserpark Aqualand zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Dacia und einem VW Golf. Bei dem Unfall, der sich gegen 14.30 Uhr ereignete, wurden beide Fahrzeugführer in ihren Wagen eingeklemmt.

Eine 61-jährige Frau, die mit dem Dacia unterwegs war, erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Der Fahrer des VW Golf wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Landstraße wurde für eine knappe halbe Stunde komplett gesperrt, um die Unfallopfer aus ihren Autos zu befreien und Trümmerteile wegzuräumen. Auch die Autobahnausfahrt 13 wurde für den Verkehr gesperrt, was auf der Autobahn Ma-19 in Richtung Llucmajor für einen längeren Stau sorgte. Verkehrschaos rund um die Unfallstelle Inzwischen (Stand 16.20 Uhr) ist die Ausfahrt wieder geöffnet, die Gegenrichtung ist noch gesperrt. Die Guardia Civil übernimmt die Verkehrsführung in dem Bereich. Autofahrern wird aber empfohlen, das gesamte Gebiet weiträumig zu umfahren, da es auch auf den anliegenden Straßen derzeit kaum vorangeht. Die Guardia Civil nahm die Ermittlungen zum Unfallhergang auf. Der Zusammenstoß ereignete sich auf einer übersichtlichen, geraden Strecke. Derzeit sieht es danach aus, als sei die Fahrerin des Dacia aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten. /jk