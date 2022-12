Eineinhalb Tage nach dem folgenschweren Unfall auf der Stadtautobahn von Palma de Mallorca unterhalb der Kathedrale mit einem Todesopfer und einem Schwerverletzten werden die Gründe für den Vorfall klarer. Die Fahrerin, die am Mittwoch (21.12.) gegen 18 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte und auf einer Mittelinsel zwei britische Urlauber überrollte, gab gegenüber der Ortspolizei an, sie sei an diesem Abend mit dem Wagen ihres Schwiegervaters unterwegs gewesen. Sie habe das Auto nicht gekannt und dieser Umstand, verbunden mit einer Unaufmerksamkeit, sei Auslöser des Unfalls gewesen.

Die Ermittlungen gehen allerdings weiter. Die Frau hatte keinen Alkohol getrunken und auch keine Drogen genommen, ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,0 Promille. Zunächst war sie wegen fahrlässiger Tötung festgenommen worden, nach ihrer Aussage aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen hatten behauptet, die Frau sei mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen. An der Unfallstelle sind 60 km/h erlaubt. Zusätzlich habe sie die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, nachdem sie auf die Mittelinsel geraten war. Das könnte dazu geführt haben, dass einer der Reifen platzte und die Frau das Auto nicht mehr steuern konnte. Wann platzte der Reifen? Ob der Reifen vor dem Aufprall auf die Mittelinsel platzte oder erst danach, ist bisher unklar, spielt bei der Ermittlung der Unfallursache allerdings eine zentrale Rolle. Die Polizisten nahmen am Donnerstag noch einmal den Unfallort in Augenschein und überprüften die Aufnahmen von Überwachungskameras an dieser Stelle. Nachdem sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, überfuhr die Unfallverursacherin das britische Paar, das an der Ampel stand. Dabei wurde die Frau so schwer verletzt, dass sie nach 50 Minuten Wiederbelebungsversuchen an der Unfallstelle starb. Ihr Begleiter wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus Son Espases gebracht, wo er auch weiterhin liegt. Zwei Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Zu einem weiteren Unfall kam es am Donnerstagabend (22.12.) auf der Landstraße zwischen Arenal und dem Cap Blanc (Ma-6014) auf Höhe der Siedlung Las Palmeras. Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos wurden zwei Männer schwer verletzt. Der Unfallverursacher stand unter Alkoholeinfluss, der Alkoholtest ergab einen niedrigen, positiven Wert. /jk