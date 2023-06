Beamte der Spezialeinheit für Cyberkriminalität der Nationalpolizei haben in Palma einen ehemaligen, hochrangigen Ortspolizisten festgenommen. Dieser soll in Besitz von kinderpornografischen Material gewesen sein.

Der Mann war vor acht Jahren in Rente gegangen. Vor einigen Wochen führten die Beamten im Hauptquartier der Ortspolizei im Carrer Sant Ferran eine routinemäßige Untersuchung der Computersysteme und Speichermedien durch. Dabei wurde auch eine Kiste im früheren Büro des ehemaligen Beamten entdeckt, in der zahlreiche Festplatten gelagert waren.

10.000 Fotografien und 46 Videos

Als diese auf ihren Inhalt geprüft wurden, entdeckten die Polizisten kinderpornografische Bilder und Videos. Daraufhin wurde die Nationalpolizei eingeschaltet, die die Ermittlungen übernahm und eine richterliche Erlaubnis einholte, das Material zu sichten. Insgesamt entdeckten die Ermittler 10.000 Fotografien und 46 Videos, auf denen sowohl Jungen als auch Mädchen in sexuell eindeutigen Posen zu sehen waren.

Bei einer anschließenden Hausdurchsuchung wurden unter anderem ein Tablet, drei Handys, neun Festplatten, fünf USB-Sticks und weitere andere Speichermedien sichergestellt. Auf einem dieser Geräte wurden 22 kinderpornografische Bilder entdeckt. Der Ex-Polizist wurde daraufhin festgenommen. Nach einer Anhörung vor dem Untersuchungsrichter wurde er vorläufig freigelassen.

Der Beamte soll in der Ortspolizei sehr bekannt gewesen sein und im Laufe seiner Karriere zahlreiche Abteilungen geleitet haben. So war er unter anderem für die Pressearbeit und die Verkehrskontrollen zuständig.

Weiterer Schlag gegen Kinderpornografie

Es war nicht der einzige Schlag gegen die Kinderpornografie in den vergangenen Tagen. So konnte die Nationalpolizei nach einem Hinweis aus Madrid in Palma einen jungen Mann festnehmen. Diesem wird vorgeworfen, Teil einer Bande gewesen zu sein, die Bilder von der sexuellen Ausbeutung von Kindern über das Internet verbreitet hat. Auch hier fanden die Beamten diverse Geräte mit entsprechenden Bildern. Der Festgenommene gab an, dass ihm diese von einem Freund zugeschickt worden seien. /pss