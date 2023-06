Deutscher in Cala Millor auf Mallorca bestohlen: Ortspolizei fühlt sich nicht zuständig

Einem Deutschen wurde auf Mallorca die Brieftasche gestohlen. Noch mehr als der Verlust stört den Mann mit Wohnung in Sa Coma das Verhalten der Polizei, die sich nicht zuständig fühlte und ihn immer wieder zu einer anderen Wache schickte.

Der Deutsche war am Montagvormittag (12.6.) gegen 11.20 Uhr im Ale-Hop in Cala Millor. "Ich kaufte drei Sachen und spürte in der Schlange an der Kasse schon, dass jemand hinter mir steht", sagte er der MZ. Ein weiterer Kunde, vermutete er und zerbrach sich nicht weiter den Kopf darüber. Seinen Geldbeutel bewahrte er in einer Umhängetasche auf.

Dieb hatte Reißverschluss geöffnet

Er bezahlte den Einkauf und steckte die Brieftasche wieder weg. "Als ich dabei war, den Einkauf in eine Papiertüte zu packen, hörte ich, wie die Person hinter mir schnellen Schrittes den Laden verließ." Als er sich im Anschluss vor dem Laden auf eine Bank setzte, spürte er, dass seine Umhängetasche auf einmal leichter als sonst war. Der Dieb hatte den Reißverschluss geöffnet, den Geldbeutel entwendet, und wieder geschlossen. "Ich habe davon nichts gemerkt."

Der Deutsche versicherte sich, dass er die Brieftasche nicht im Laden liegenlassen hat und sperrte umgehend die Kreditkarten. "Das Bargeld war nicht der Rede wert. Das waren nur 30 Euro." Wenig später sah er bereits, dass der Dieb die gesperrte Kreditkarte benutzen wollte.

Weder die Polizei in Cala Millor noch die Wache in Sa Coma sahen sich zuständig

Er ging zur Wache der Ortspolizei in Cala Millor. "Die Dienststelle sah sich aber nicht zuständig, da ich in Sa Coma wohnhaft bin." Also fuhr der Radfahrer dorthin. "Dort wollte man nichts davon wissen und meinte, Cala Millor sei zuständig. Dort sei schließlich der Diebstahl geschehen." Als der Deutsche etwas lauter wurde, nahm die Polizeiwache in Sa Coma immerhin die Anzeige auf.

Hintergrund des Zuständigkeits-Wirrwarrs: Cala Millor liegt teilweise in der Gemeinde Son Servera, andere Abschnitte in Sant Llorenç des Cardassar. Sa Coma hingegen befindet sich in der Gemeinde Sant Llorenç.

Im Ale-Hop befindet sich im Kassenbereich eine Videokamera. Der Deutsche ist sich sicher, dass sie den Diebstahl aufgezeichnet hat. Doch auch hier sah man sich weder in Cala Millor noch in Sa Coma zuständig, die Aufnahmen anzuschauen. Der Deutsche gab auf und beschloss, dass es die Mühe nicht wert sei.

Das sagt die Polizei dazu

Rein rechtlich ist jede Polizei - egal ob Nationalpolizei, Ortspolizei oder Guardia Civil - dazu verpflichtet, eine Anzeige aufzunehmen. "Wenn wir nicht zuständig sind, leiten wir die Akten an die Kollegen weiter", sagte ein Sprecher der Ortspolizei in Cala Millor der MZ, meinte aber auch, dass der Ort zweigeteilt ist. Die Wachen in Sa Coma und Cala Millor teilen sich die Arbeit auf. Da der Laden in dem von Sa Coma zuständigen Teil lag und der Mann dort auch gemeldet ist, sei "logischerweise Sa Coma zuständig".

Der Sprecher klagte jedoch über die Vielzahl an Personen, die auf Deutsch oder Englisch Anzeigen aufgeben wollen. Auch der bestohlene Deutsche sprach kein Spanisch. "Das ist wie wenn ich bei der deutschen Polizei auf Spanisch vorstellig werde. Die Leute müssen mit einem Übersetzer kommen", so der Polizist. Möglicherweise gab es also ein Missverständnis, wobei einige seiner Kollegen auch der deutschen und englischen Sprache eigentlich mächtig seien.