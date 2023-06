Mallorca schwitzt: Der spanische Wetterdienst Aemet hat am Sonntag (25.6.) um 16 Uhr in Binissalem eine Höchsttemperatur von 34,6 Grad gemessen. Fast ebenso heiß war es in Palma mit 34,5 Grad, in Sant Joan und Sineu (jeweils 34,4 Grad), sowie in Artà (33,9 Grad). Wohl denen, die zur Erfrischung ein Bad im Meer nehmen konnten - wobei auch die Wassertemperaturen langsam einen Aufwärtstrend verzeichnen.

