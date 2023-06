Mallorca hat zwischen Dienstag und Mittwoch (28.6.) eine weitere Tropennacht verzeichnet. In Capdepera und an der Playa de Palma wurden 24 Grad verzeichnet. An der Tramuntanaküste in Banyalbufar und Port de Sóller wurde es nicht kühler als 23 Grad. In Colònia der Sant Pere ging das Thermometer auf nicht weniger als 22 Grad herunter.

Tmín (en ºC) en #Baleares#NocheTropical#Mallorca

24 Capdepera

24 P.Palma

23 Banyalbufar

23 P.Sóller

22 C St Pere

21 Portocolom

21 Cap Blanc

21 Pollença

21 Santanyí

20 P.Pollença

20 Llucmajor

20 Porreres

20 Aerop.Palma

20 Sa Pobla

20 Muro

20 Sineuhttps://t.co/RemHT6IHRt pic.twitter.com/s2SpfbhnAZ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 28 de junio de 2023 Deutlich angenehmer war es in Son Torrella am Fuß der Tramuntana. Dort gab es in der Nacht 13 Grad. In Lluc und Campos waren es in den kühlsten Momenten wenigstens 17 Grad. Für Mittwoch rechnet der staatliche Wetterdienst Aemet mit Höchstwerten von bis zu 34 Grad in der Inselmitte. Im Südwesten der Insel sollen es bis zu 20 Grad werden. Am Himmel sind verzeinzelt Wolken zu sehen. In der kommenden Nacht wird erneut in weiten Teilen der Insel über 20 Grad betragen, was einer Tropennacht entspricht. /pss