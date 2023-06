Ein Mietwagen ist am Mittwochvormittag (28.6.) auf Mallorca mit der historischen Straßenbahn zusammengestoßen, die Sóller und Port de Sóller verbindet. Zu der Kollision kam es am Bahnübergang Camp de s'Oca im Ortskern von Sóller. Der Mietwagen war in Richtung Port de Sóller unterwegs, als er am Bahnübergang von der Straßenbahn gerammt wurde. Offenbar hatte der Fahrer oder die Fahrerin des Mietautos die Bahn übersehen.