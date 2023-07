Die Klimaerwärmung macht vor Mallorca nicht Halt. Mit 44,5 Grad in Montuïri hat der spanische Wetterdienst Aemet im August des vergangenen Jahres die höchste Temperatur seit Erfassung der Wetterdaten gemessen. Dieser Rekord könnte in der kommenden Woche wackeln. Nach derzeitiger Prognose sollen es 43 Grad auf der Insel werden.

Am Donnerstag ist es im Vergleich dazu fast noch kühl auf Mallorca: In der Inselmitte werden es 33 Grad, an manchen Küstenorten, darunter Santanyí, Port d'Andratx und Son Servera, bleiben die Höchstwerte gar unter der 30-Grad-Marke. Am Vormittag ist der Himmel strahlend blau, am Nachmittag kommen wenige Wolken hinzu. Die Wassertemperaturen an den Stränden der Playa de Palma und Playa de Muro betragen 26 Grad.

🥵 Episodio de altas temperaturas a partir del fin de semana.

· Se prolongará al menos hasta el martes

· Probablemente afectará con mayor intensidad a zonas de interior de Mallorca. pic.twitter.com/LSkW667bwB — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 4 de julio de 2023

Die Sonne geht um 21.21 Uhr unter, mittlerweile ist der Punkt erreicht, an dem die Tage wieder kürzer werden. In der Nacht dauert es sehr lange, ehe es abkühlt. In den frühen Morgenstunden könnten einige Orte in der Inselmitte um eine Tropennacht herumkommen, sprich die Temperaturen sinken unter die 20-Grad-Marke.

Ab dem Wochenende wird es heiß

6.27 Uhr geht die Sonne am Freitag auf. Es wird bewölkter als am Vortag, Regen kann nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Die Temperaturen steigen auf 35 Grad. Am Samstag dürfte die Hitzewelle auf Mallorca starten. Dann sind es schon 37 Grad in der Inselmitte, ab einem Wert von 36 Grad gilt in der Regel auf den Balearen die Hitzewarnstufe Gelb. Es wird sonnig.

Am Sonntag könnte die 40-Grad-Marke geknackt werden, wobei die aktuelle Prognose 39 Grad vorhersagt. Richtig heiß wird es dann in der kommenden Woche: 40 Grad am Montag, 43 Grad am Dienstag. Die Höchstwerte werden wie üblich in der Inselmitte erzielt. Durch das kühlere Mittelmeer bleibt es an der Küste etwas angenehmer. "Mindestens bis Dienstag", soll die Hitze andauern, twitterte Aemet. Wie es dann weitergeht, ist noch offen.