Erneut ein schwerer Unfall auf Mallorca: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6.7.) ist in Palma eine 52-Jährige von einem Auto überfahren worden. Sie starb noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Die Polizei hat eine Ermittlung eingeleitet, um die Unfallhergang zu rekonstruieren.

Das Unglück ereignete sich um 3.40 Uhr morgens im Carrer Manacor, auf der Höhe der Hausnummer 45. Die Frau lag offenbar bereits auf der Straße, als sie von dem Fahrzeug erfasst wurde. Mehrere Zeugen alarmierten telefonisch die Rettungskräfte. Als die 061-Mitarbeiter und die Polizei eintrafen, waren keine lebensrettenden Maßnahmen mehr möglich, die Frau war bereits tot. Der dritte Unfall in zwei Tagen Es ist der dritte Unfall mit tödlichem Ausgang auf Mallorca innerhalb von drei Tagen. In der Nacht von Dienstag (4.7.) auf Mittwoch (5.7.) starb ein 64-jähriger Mann, nachdem er auf der Straße von Pollença nach Crestatx die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte und gegen einen Baum geprallt war. Ein weiterer Unfall ereignete sich am Dienstag (4.7.) auf der Ringautobahn von Palma. Die Fahrerin eines Pkw überfuhr einen Lkw-Fahrer, der sein Fahrzeug wegen einer Panne verlassen hatte. Sie beging zunächst Fahrerflucht, stellte sich dann aber der Polizei.