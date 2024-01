Tagsüber fühlt es sich derzeit auf Mallorca kaum nach Winter an, sondern eher nach Frühling. Am Mittwoch (24.1.) schien die Sonne bei 23 Grad auf der Insel. Das schöne Wetter soll in den kommenden Tagen erhalten bleiben.

Nachts ist die Lage derzeit regional unterschiedlich. Auch schwanken die Werte von Tag zu Tag stark. In der Nacht auf Donnerstag war es in den Bergen um Lluc bei 2 Grad frostig. Im Süden um Llucmajor und Nordosten um Capdepera lagen die Mindesttemperaturen bei 13 Grad.

Nebelwarnung am Donnerstag bereits ausgelaufen

Der Donnerstag ist mit dicken Nebelbänken gestartet. Die Warnstufe Gelb wegen schlechter Sicht ist bereits ausgelaufen. Tagsüber scheint die Sonne am blauen Himmel. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 22 Grad. Wobei es in der Inselmitte und im Süden etwas wärmer wird als im Norden. Am Abend kehrt der Nebel zurück.

Die Nacht auf Freitag wird mit wenigen Ausnahmen mild. Die Sonne vertreibt am Vormittag die Nebelbänke. Wobei es diesmal etwas bewölkter wird. Die Temperaturen steigen leicht auf 23 Grad. Die Wind weht höchstens schwach.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Am Wochenende gibt es einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei die sonnigen Phasen deutlich überwiegen. Bei dem Wetter steht man vor der Wahl, ob man sich am Strand aalt oder einen Ausflug in die Berge macht. Die Temperaturen bleiben jenseits der 20-Grad-Marke. Nur zur Info: Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt 14 Grad.

Von den Temperaturen her deutet sich auch in der kommenden Woche kein Wetterumschwung an. Allerdings nimmt laut derzeitiger Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet die Anzahl an Wolken zu. Regen wird derzeit aber ausgeschlossen. Das dürfte kein Dauerzustand sein. Sicherlich wird es im Februar auch nochmal kalte und ungemütliche Tage geben.