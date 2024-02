Die Unternehmerin Margalida Socías Monserrat ist am Sonntagmorgen (4.2.) auf Mallorca verstorben. Die genaue Todesursache ist noch unklar, die Ermittler vermuten derzeit, dass es die Folgen einer Schönheits-OP waren, der sie sich zwei Tage zuvor unterzogen hatte.

Die 53-Jährige sackte kurz nach dem Aufstehen in ihrer Wohnung im Zentrum Palmas zusammen und fiel auf den Kopf. Ihr Mann fand sie bewusstlos vor und wählte den Notruf. Die Ärzte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen.

Welche Rolle spielte die OP beim Tod?

Die Autopsie am Montag brachte bislang keine weiteren Erkenntnisse. Die Nationalpolizei, die den Fall übernommen hat, ordnete weitere Untersuchungen an. Der Sturz an sich wird als Todesursache ausgeschlossen, da der Schlag auf den Kopf dafür nicht ausreichte.

Socías Monserrat unterzog sich zwei Tage zuvor einer Schönheits-OP im Gesicht. Die Ermittler vermuten, dass es dort einen Fehler gegeben haben könnte oder dass Nachwirkungen der Medikamente eine Rolle spielten.

Die Verstorbene führte gemeinsam mit ihren Geschwistern die Druckerei Imprenta Bahía in Palma. Das Unternehmen schrieb in den sozialen Medien: "Auch wenn die Tränen fließen, denken wir nur an die Momente, an denen du uns zum Lachen gebracht hast und was sich nun alles ändern wird. Auch in schwierigen Zeiten bist du stets mit einem Lächeln vorangegangen."

Schönheits-OPs seit Jahren ein Problem auf Mallorca

Verpfuschte Schönheits-OPs sind auf Mallorca keine Seltenheit und gelten seit Jahren als Problem. Bereits 2020 haben sich die Ärzte zu einer Vereinigung zusammengeschlossen, um schwarze Schafe in der Branche ausfindig zu machen und gegen irreführende Werbekampagnen vorzugehen. Bei 70 Prozent der Schönheits-OPs sind es keine Fachärzte, die den Eingriff vornehmen. In einigen Fällen hätten die Mediziner sogar Titel angegeben, über die sie gar nicht verfügten.