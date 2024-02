Vier Autos sind am Sonntagabend (4.2.) auf Mallorcas Ringautobahn ineinandergekracht. Sieben Personen verletzten sich. Die Polizei sah sich genötigt, die Autobahn komplett zu sperren.

Zu dem Unglück kam es gegen 19.30 Uhr in Richtung Flughafen. Über die Unfallursache und die Schwere der Verletzungen ist bislang wenig bekannt. Eines der Autos überschlug sich und blieb umgekippt auf der mittleren Fahrspur liegen.

Aufgrund der Schwere des Unfalls sperrte die Polizei die Straße und leitete den Verkehr on Richtung Ausfahrt nach Inca. Das sorgte für kilometerlange Staus. Glücklicherweise ist die Anzahl an Autos am Sonntagabend geringer als unter der Woche.

Nächster Unfall direkt am Morgen danach

Mittlerweile läuft der Verkehr wieder in dieser Richtung, allerdings kam es während der Rush Hour am Montagmorgen zu einem Unfall in die andere Richtung. Acht Minuten Verzögerung zeigt die Verkehrsübersicht von Google Maps an.