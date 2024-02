Ein Motorradfahrer hat sich am Donnerstag (15.2.) bei einem Unfall auf Mallorca schwer verletzt und liegt im Krankenhaus Son Espases. Er war in Can Pastilla in Palma von einem Auto angefahren worden. Das Opfer brach sich beide Beinen, das Handgelenk und das Schlüsselbein. Die Ortspolizei hat Ermittlungen eingeleitet.

