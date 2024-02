Der Winter auf Mallorca ist dieses Jahr extrem trocken und daran ändert sich erst einmal nichts. Der für diese Woche angekündigte Regen bleibt aus. Ein kleiner Silberstreifen, dass es am nächsten Wochenende ein paar Tropfen gibt, ist am Horizont zu sehen.

Am Montag ziehen zwar dicke graue Wolken am Himmel über Mallorca entlang, sie bringen der Insel aber keinen Regen. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert die Regenwahrscheinlichkeit auf 0 Prozent. Der Wind weht schwach und vertreibt die Wolken gen Abend.

Die Temperaturen erreichen im Norden Mallorcas Höchstwerte von 20 Grad, im Süden bleibt es bei 17 Grad etwas kühler. Die Sonne verabschiedet sich um 18.30 Uhr vom Inselhimmel. In den frühen Morgenstunden wird es bei bis zu 5 Grad in der Inselmitte kühl. An den Küsten bleiben die Tiefstwerte mitunter zweistellig.

Um 7.34 Uhr geht die Sonne am Dienstag auf, zumindest im Südwesten Mallorcas. Auf der restlichen Insel beginnt der Tag neblig und grau. In einer vorherigen Prognose hatte Aemet für den Dienstag Regen versprochen, doch die Tropfen bleiben aus. Am Vormittag ist es erneut bewölkt, am Nachmittag scheint die Sonne am blauen Himmel. Der Wind weht etwas flotter aus nördlicher Richtung. Im Norden sinken die Temperaturen, die nun inselweit Höchstwerte von 17 bis vereinzelt 18 Grad erreichen.

Bis zu 23 Grad in der Wochenmitte

Am Mittwoch knacken sie dann schon wieder die 20-Grad-Marke. Sonne und Wolken teilen sich den Tag auf. Morgens wird es sonnig, abends bewölkt. Am Donnerstag wird es bei 23 Grad schon wieder ordentlich warm.

Die Prognose, die weiter als drei Tage in der Zukunft liegt, gilt es, mit Vorsicht zu genießen. Sie ist oft ungenau. Stand Montag spricht Aemet von einem Temperatursturz auf 15 Grad am Wochenende und einer Regenwahrscheinlichkeit von 50 Prozent. Die Hoffnung besteht.