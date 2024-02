Bei 23 Grad und Sonnenschein wurde es einem auf Mallorca zum Valentinstag nicht nur warm ums Herz. Der Winter auf der Insel zeigt sich weiterhin sehr trocken und mild. In den kommenden Tagen wird es zwar etwas wechselhafter, es soll aber überwiegend freundlich weitergehen.

In der Nacht auf Donnerstag bleibt es warm. Nur in den Morgenstunden sinken die Temperaturen in der Inselmitte um Santa María und Porreres kurzzeitig auf einstellige Werte. An den Küsten bleibt das Thermometer bei 11 bis 12 Grad stehen.

Um 7.40 Uhr geht die Sonne auf. Sie versteckt sich im Osten der Insel zunächst hinter Nebelbänken. Tagsüber wird es überall sonnig. Gen Abend ziehen vom Norden her graue Wolken über Mallorca. Die Regenwahrscheinlichkeit ist aber sehr gering. Der Wind weht mäßig aus östlicher Richtung. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 21 Grad. An der Ostküste bleiben sie knapp unter der 20-Grad-Marke.

Wechselhafter Freitag

Nach Sonnenuntergang um 18.26 Uhr bleibt es erneut mild. Weniger als 7 bis 8 Grad werden es in der Nacht nicht. Am Freitag gibt sich das Wetter auf Mallorca eher durchwachsen. Wieder geht der Tag mit Nebel los. Im Verlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab.

In den bewölkten Phasen wird es diesmal wohl etwas tröpfeln. Nach stärkeren Niederschlägen sieht es nicht aus. Der Wind weht böig aus Nord-Nord-Ost. Die Temperaturen ändern sich tagsüber kaum. Höchstwerte: 18 bis 21 Grad. Die Nächte werden aber wieder kühler.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hat für Samstag und Sonntag zwar eine geringe Regenwahrscheinlichkeit angegeben, es handelt sich höchstens um vereinzelte Tropfen. Am Samstag gibt es einen Sonne-Wolken-Mix, am Sonntag tauchen die Wolken erst am Abend auf. In der neuen Woche soll es einen ganzen Zacken kühler werden. Zudem versteckt sich die Sonne länger hinter grauen Wolken.