Das Wetter auf Mallorca zeigt sich derzeit von seiner abwechslungsreichen Seite. Es gibt immer wieder sonnige Abschnitte, dann ziehen aber auch Wolken auf und vor allem gegen Ende der Woche sind wieder Niederschläge möglich. Der Frühling lässt auf der Insel noch ein wenig auf sich warten, vor allem nachts gehen die Temperaturen noch ganz schön in den Keller.

Am Dienstag (5.3.) erwartet die Insel ein weitgehend freundlicher Tag. In den Vormittagsstunden zieht noch die ein oder andere, teils auch dichtere Wolke, am Himmel über Mallorca entlang. In weiten Teilen scheint aber auch schon ausdauernd die Sonne.

Höchstwerte von 18 Grad

Nach dem Mittagessen verziehen sich auch die letzten Wolkenfelder, so dass vor allem in den späten Nachmittagsstunden überall blauer Himmel und Sonnenschein herrscht. Die Temperaturen schaffen es in Manacor bis auf 18 Grad, sonst bleibt es bei 14 bis 17 Grad etwas kühler.

So windig war es auf Mallorca am Montag (4.3.):

Rachas máximas últimas 24 h (>50 km/h) #IllesBalears

05-03-2024 7 h.l.

#Mallorca

85 Serra d'Alfàbia

64 Cabrera

60 Palma, Dic de l'Oest

53 Portocolom

51 Binissalem

51 Son Bonet, Aeropuerto#Ibiza-#Formentera

61 Aeropuerto de Ibiza

46 Formenterahttps://t.co/aiK8aXb2c9 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 5 de marzo de 2024

Nachts gehen die Werte aufgrund des klaren Himmels spürbar zurück. Auf der Achse Santa Maria-Inca-Sa Pobla wird es bei 4 Grad richtig frisch, genauso wie in Porreres. Milder bleibt es in Andratx bei Tiefstwerten von 8 Grad.

Mittwoch strahlend schön

Der Mittwoch wird ein strahlend schöner Tag. Die Sonne scheint quasi von früh bis spät ohne Unterbrechung, nur in den Nachmittagsstunden können kurzzeitig einzelne Wolken über der Inselmitte auftauchen, die aber genauso schnell wieder verschwinden. Nachts bleibt es klar mit einzelnen harmlosen Wolken.

Die Temperaturen steigen erneut auf maximal 18 Grad in der Inselmitte und 16 bis 17 Grad an den Küsten. Der in den Tagen zuvor häufig noch böige Wind lässt langsam nach. In der Nacht sinken die Werte erneut auf 4 bis 8 Grad.

Donnerstag noch etwas milder

Am Donnerstag bleibt es zunächst noch ähnlich schön, ein paar mehr Quellwolken ziehen über der Insel vorbei. Allerdings bleibt es den ganzen Tag über trocken und bei Temperaturen zwischen 16 und 19 Grad ein klein bisschen milder.

Die Nacht auf Freitag wird dann nicht mehr ganz so kalt. Die Tiefstwerte pendeln sich knapp unter 10 Grad ein. Das hat vor allem mit der Ankunft von dichteren Wolken zu tun, die (Stand Dienstagmorgen) am Freitag immer wieder den ein oder anderen Schauer bringen können.