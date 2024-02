Wer auf Mallorca einen privaten Pool besitzt, befindet sich angesichts der anhaltenden und sich weiter verschärfenden Trockenheit im Mittelmeerraum in einer moralischen Zwickmühle. So auch der Verfasser dieser Zeilen. Kann man in diesen Zeiten überhaupt noch ruhigen Gewissens ein privates Schwimmbecken besitzen? Müssten nicht, wie die Umweltschützer fordern, zumindest bei den Neubauten Verbote ausgesprochen werden?