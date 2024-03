Ein 53-jähriger Mann ist am Montagabend (4.3.) bei einer Gasexplosion in einem Haus in Andratx auf Mallorca schwer verletzt worden. Laut der balearischen Gesundheitsbehörde IB-Salut erlitt er Verbrennungen zweiten Grades an 40 Prozent seines Körpers und musste ins Krankenhaus Vall d'Hebron in Barcelona geflogen werden.

