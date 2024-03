Ungemütlicher Tag auf Mallorca: Der Samstag (9.3.) hat auf der Insel weitgehend ekelhaft begonnen, mit Windböen, Niederschlägen und teilweise Starkregen, der am Mittag noch ausgiebiger wurde. Teilweise erreichte der Wind Geschwindigkeiten von über 80 km/h. Der staatliche Wetterdienst Aemet hatte bereits ab 8 Uhr morgens die Warnstufe Gelb wegen Regens, Wind und starkem Wellengang ausgerufen.

Um 12.10 Uhr wurden dann in der häufig windumtosten Serra d'Alfàbia nahe Bunyola Windgeschwindigkeiten von 86 km/h registriert - bisher der Rekord an diesem stürmischen Tag. Auf Rang 2 landete Sóller, wo der Wind mit bis zu 80 km/h unterwegs war. In Banyalbufar blies es mit 76 km/h ebenfalls heftig.

Aufgewühltes Meer

Aber auch in Palma war es den ganzen Vormittag über sehr windig, das Meer war aufgewühlt. Viele Menschen blieben zu Hause, nur ein paar Unerschrockene begaben sich zu Fuß oder auf dem Rad an den Paseo Marítimo. Schneefälle, wie zunächst angekündigt, wurden allerdings bis zum frühen Nachmittag im Gebirge nicht gemeldet. Dazu waren die Temperaturen zu mild, die Tiefstwerte in der Nacht hatten in Escorca bei 5 Grad gelegen.

Und der Tag geht wohl auch so stürmisch zu Ende. Erst in den Abendstunden lassen zumindest die Niederschläge nach, der Wind flaut zumindest ein Stück weit ab. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 9 bis 12 Grad, es bleibt also relativ mild.

Sonntag bleibt durchwachsen, aber trocken

Am Sonntag bleibt der Insel der Wind erhalten, die Warnstufe Gelb bleibt im Süden und Osten der Insel den ganzen Tag über aktiviert. In der Serra de Tramuntana wird die Warnstufe nach derzeitigem Stand um 15 Uhr aufgehoben. Niederschläge werden am Sonntag nicht mehr erwartet, die Sonne tut sich teilweise aber schwer gegen die dichten Wolkenfelder. Die Höchstwerte schaffen es auf 15 bis 17 Grad.

Die neue Woche startet dann am Montag mit strahlendem Sonnenschein, von Wolken ist nichts mehr zu sehen. Und es wird bei Temperaturen von 16 bis 18 Grad ein wenig wärmer. Die Tendenz für die Woche: Die Temperaturen kratzen tagelang an der 20-Grad-Marke, ohne diese zu überspringen. Erst am Freitag soll es wohl deutlich wärmer werden.