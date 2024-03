Mutmaßliche Vergewaltigung auf Kreuzfahrt: Polizei auf Mallorca nimmt Crewmitglied fest

Die Guardia Civil hat auf Mallorca am Freitag (15.3.) ein Crewmitglied eines Kreuzfahrtschiffes festgenommen. Der Mann soll an Bord eine Passagierin vergewaltigt haben. Darüber berichtete die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Montag (18.3.).

Die "MSC Fantasia" war von Neapel nach Palma unterwegs. Während der Reise soll sich ein 27-jähriger Mitarbeiter der Reederei an einer 33-jährigen Passagierin vergangen haben. Der Kapitän meldete den Fall der Guardia Civil, die den mutmaßlichen Vergewaltiger im Hafen auf Mallorca festnahm.

Frau kam ins Krankenhaus

Der Mann wird nun einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Urlauberin kam in ein Krankenhaus, um sich einer gynäkologischen Untersuchung zu unterziehen. Zudem wurde sie von der Polizei zu den Geschehnissen befragt.